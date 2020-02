C’est une page qui se tourne pour la 26 HE Sainte-Claire, l’unité des Guides de Villers-Perwin. Après 40 ans passés dans leur bâtiment, celui-ci va être démoli afin de laisser place à de nouveaux locaux plus spacieux et plus respectueux de l’environnement. C’est avec une certaine nostalgie que la responsable de l’unité, Natacha Fostier, évoque les souvenirs et attend avec impatience d’occuper les nouveaux locaux.

Ce projet n’est pas juste destiné aux mouvements de jeunesse locaux, c’est aussi tout un village qui aura l’opportunité de profiter des nouveaux espaces pensés de manière écoresponsable. Le nouveau bâtiment est prévu comme tel : au rez-de-chaussée, on trouvera un local destiné à accueillir différentes associations de citoyens. Le local comprendra une salle polyvalente, une cuisine, une réserve, un vestiaire, trois sanitaires. Le 1er et le 2e étage seront quant à eux occupés par les mouvements de jeunesse. Leurs locaux comprendront des espaces de rangement, des toilettes, une entrée séparée. De plus, un espace de rangement (deux garages) est prévu à l’extérieur pour l’unité Guides et pour le Comité des fêtes local (Villers-en-Fête).

Ce projet, dans les cartons depuis près de 10 ans, a pu voir le jour grâce au précédent Programme communal de développement rural (PCDR). Son coût est évalué à 803 000 €, dont près de 600 000 € subventionnés par la Région wallonne. Le reste est sur fonds communaux.

Le bourgmestre Mathieu Perin est heureux que dans ces nouveaux espaces puissent se rassembler des citoyens actifs dans la vie de la commune. "Nous espérons occuper les bâtiments en septembre 2021. Ce nouvel endroit est destiné à accueillir, dans un certain confort, les acteurs de premiers plans de la commune. Le comité Villers en Fête y aura un espace de rangement."

Les travaux de démolition sont prévus du 10 février 2020 au 28 février 2020. Une fois les travaux terminés, ce sera à la rue du Caveau de faire peau neuve. Pendant les travaux, les Guides occuperont des containers habitables mis à disposition par la commune.