Après le Carol’Or dans l’arrondissement de Charleroi suivi de la Haute Sambre, c’est au tour de l’Entre-Sambre-et-Meuse de créer sa propre monnaie locale : le Semeur.

Elle sera en circulation à partir d’octobre 2020 dans les 12 communes du Sud de l’Entre-Sambre-Et-Meuse : Sivry-Rance, Beaumont, Froidchapelle, Momignies, Chimay, Couvin, Philippeville, Walcourt, Cerfontaine, Viroinval, Doische et Florennes. Le projet est né en avril 2018, une équipe de 10 personnes se préparent pour la mise en circulation de cette monnaie.

L’idée est la même que pour le Carol’Or : soutenir et favoriser le commerce local. Tout d’abord, l’argent dépensé aidera seulement un indépendant de la région, de plus cela permet de découvrir de nouveaux commerces locaux. Les euros échangés contre des Semeurs ne serviront plus le grand capital, il sera sorti du système bancaire traditionnel. Pour les commerces participants, cela leur offre une visibilité auprès des citoyens.

Pour obtenir des Semeurs, il suffit de se rendre dans un comptoir de change. Un Semeur est égal à un euro. Ensuite, utilisez cette monnaie locale dans les commerces participants du Sud de l’Entre-Sambre-Et-Meuse.