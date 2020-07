Les pratiques évoluent et se transforment. Comme on ne conçoit plus le shopping de la même manière, le tourisme obéit aux attentes des consommateurs. Et ceux-ci veulent vivre des expériences. C’est dans ce cadre que Charleroi a adapté son offre.

Comme l’observent l’échevin Thomas Parmentier et la directrice de la maison du Tourisme Valérie Demanet, tous les produits ont été repensés dans le respect des normes de sécurité sanitaire (limitation du nombre de participants, distanciation). "S’il a mis à l’arrêt les activités des opérateurs, le confinement a aussi permis à ces derniers d’apprendre à mieux se connaître : des formules combinées ont émergé, comme à l’initiative du Novotel et du point vélo de la gare du Sud qui ont conçu un package. Nous avons aussi encouragé le développement d’outils permettant d’autonomiser les groupes, pour préserver leurs bulles, en leur laissant gérer eux-mêmes leur temps et leur programme." Grâce à ces outils, il est possible de partir sans guide en randonnée ou en city trip. Enfin, pour sortir des sentiers battus du tourisme institutionnel, Charleroi veut exploiter davantage le potentiel de ses curiosités, à commencer par les terrils.

Au total, plusieurs dizaines de formules de promenades en plein air sont à la portée des amateurs : mémoire, BD, street art, architecture, histoire, le choix est à la carte. Ce week-end, il reste quelques places pour le carolo bike tour, une randonnée cyclo à travers le patrimoine industriel et le patrimoine vert de Charleroi que conduisent Béatrice et André Lierneux. Pour les amateurs de jeux et de sensations fortes, il y a les escape rooms et les nouvelles salles de réalité virtuelle de la région, l’Airspace indoor skydiving (simulateur de saut en parachute), l’espace gaming du Quai 10 et l’infrastructure de Maniak, la plus grande salle d’escalade de bloc de Belgique sur le site du Decathlon.

En août, Charleroi accueillera une nouveauté : une chasse au trésor de la plateforme Totemus, à mi-chemin entre le jeu de piste et le géocaching. "La partie se déroulera à la ville basse sur une durée d’environ 2 heures" confie Valérie Demanet. "Cela en collectant des points ouvrant l’accès à une grotte aux cadeaux !" Infos : 071/86.14.14