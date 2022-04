Charleroi n’a plus à prouver son engagement en faveur du bien-être animal. Sa SPA est l’une des plus actives du pays et la métropole a vu s’ouvrir, en décembre dernier, une antenne de la Fondation Prince Laurent. Ces trois partenaires, Fondation, SPA et Ville, viennent de se retrouver, il y a quelques jours, autour d’une initiative inédite qui ne pourra que donner des idées aux autres…

Au cœur de l’ECEPS, établissement communal d’enseignement de promotion sociale, de Marchienne-au-Pont, les étudiants en esthétique canine ont été confrontés à la réalité du métier, tout en faisant œuvre solidaire : ils ont toiletté les chiens abrités par la SPA, ainsi que les toutous compagnons des personnes précarisées, rentrant dans les conditions d’admission de la Fondation Prince Laurent.