Ce samedi 8 mai, tout le monde était au rendez-vous. Cafetiers, restaurateurs et clients ont à nouveau pu se retrouver. En effet, l’ouverture des terrasses des établissements Horeca fermées depuis des mois était plus qu’attendue. Des centaines de personnes ont souhaité marquer le coup en se posant sur l’une des nombreuses tables mises à disposition.

Alors que le soleil se montrait discret en matinée, l’après-midi a été salué par un soleil agréable encourageant les rires et les retrouvailles. Malgré les masques restés obligatoires pour les déplacements, on pouvait deviner le soulagement de bon nombre de Carolos. Pour Babette Jandrain (PS) échevine du Commerce, cette réouverture est une réussite. "Je suis heureuse de revoir l’Horeca pouvoir travailler avec le sourire. C’est toute la ville qui revit grâce à cela. Nous avons eu près de 100 demandes d’extension ou de création de terrasses. Cela a permis de travailler de manière un peu plus rentable."

La fête était aussi totale avec la "Fête du bruit" de l’Eden et ses nombreuses interventions artistiques réparties aux quatre coins de la ville. "Pour nous, Horeca et culture relèvent d’une même expérience, d’un même besoin de sociabilité, de partager du commun", explique Fabrice Laurent, directeur de l’Eden.

Du côté de la police locale de Charleroi, il n’y a rien eu à signaler. "Nous n’avons pas dû intervenir, tout s’est bien passé. Nous avons juste procédé à 4-5 arrestations administratives pour ivresse, ce qui ne nous était plus arrivé depuis longtemps", explique David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi. Dans la zone de police d’Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes on avait mis quelques équipes supplémentaires sur le terrain mais on est aussi très satisfait de la journée. "On ne déplore pas de difficultés. Je souligne que cela a été possible grâce une bonne collaboration avec les responsables d’établissements. Nous avons discuté dans l’esprit de nouer une collaboration et un partenariat. Nous n’avons eu qu’une ou deux interventions pour rappeler les règles mais sans plus. Le travail réalisé en amont par les équipes a porté ses fruits", conclut Philippe Borza, chef de corps.