Concernant l'impératif de sécurité publique et la gravité des faits, l'avocat général ne retient aucune circonstance atténuante, rappelant que la victime, âgée de 83 ans, rayonnait dans son entourage. Elle ne méritait pas de subir un tel sort, car elle a été battue à mort, poignardée puis étouffée, a-t-il expliqué. Sa mort a engendré une peine immense chez ses proches et un traumatisme chez ses voisins., a déclaré l'avocat général.

Thomas Lesire a un casier judiciaire, mentionnant trois condamnations au tribunal de police. Pour l'accusation, cela ne plaide pas en sa faveur. Concernant son parcours de vie, "il est en dents de scie" indique le magistrat. "Faire la fête était un besoin profond chez lui. Malgré toute l'aide apportée, il a poursuivi sa fuite en avant, consommant drogue et alcool". L'accusation note que l'homme avait tendance à mentir à ses proches. Le vécu du tueur ne présente aucune circonstance atténuante, selon l'accusation.

Enfin, l'accusation estime que l'amendement n'existe pas chez l'accusé, qui a préféré se taire lors du procès, alors qu'il a fait des déclarations lors de l'instruction. Sa mémoire étant sélective selon la personne à laquelle il est confronté. Ainsi, il n'avait plus de souvenirs devant les policiers et les magistrats, mais il en avait devant les experts en santé mentale. "On attendait des explications crédibles et une amorce d'amendement. Or, comment s'amender quand on est dans le déni? Le travail aurait dû se faire bien avant le procès et pas après comme il l'a déclaré lors de l'instruction d'audience". Procrastiner n'est pas une solution, estime l'accusation.

La défense plaide des circonstances atténuantes et le collège délibère sur la peine

"Cette affaire est un drame pour les parties civiles mais aussi pour mon client, sa famille, ses proches", a déclaré Me Romain Bastianelli dans sa plaidoirie. "Le chouette copain, le bon gamin passe aujourd'hui au rang de meurtrier".

Pour la défense, une sanction s'impose et Thomas Lesire en est conscient depuis le premier jour, déclarant à l'un de ses amis qu'il allait "prendre quinze ans".

Plus tôt, l'avocat général avait requis une peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle contre Thomas Lesire, ne retenant aucune circonstance atténuante. Il avait demandé au jury de ne pas descendre sous la barre de vingt ans de prison.

Contrairement à l'accusation, la défense retient des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Son parcours de vie notamment. "Il a eu peur quand il a appris, à 17 ans, qu'il allait être père. Il n'a pas été le père modèle, mais il a répondu présent à chaque requête de la mère de l'enfant".

La perte de sa grand-mère a été un choc chez Thomas Lesire, qui a tout gardé pour lui, ajoute la défense. Le jeune âge, la tristesse et les mauvaises fréquentations ont provoqué un cocktail explosif. Le jour des faits, un vendredi, il a consommé à outrance. "Sa chute l'a emmené ici aujourd'hui et personne ne comprend, ni son entourage, ni ses avocats, ni lui. Sans cette conjonction alcool-cocaïne, ce garçon est incapable de commettre un tel acte, car la violence lui est totalement étrangère", poursuit l'avocat qui précise que son client a été condamné par le tribunal de police pour excès de vitesse.

Selon la défense, l'amendement a débuté avec les premiers aveux de Thomas Lesire, le lendemain du crime, et ses remords sincères.

L'homme n'a pas souhaité s'exprimer après la plaidoirie de son avocat. Le collège formé par la cour et le jury est parti délibérer sur la peine, mercredi vers 16h30.