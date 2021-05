Pour rappel, le procès Hakimi-Pauwels a concerné plusieurs prévenus poursuivis pour de multiples vols avec violence perpétrés entre 2015 et 2017 dans le Hainaut et le Brabant wallon. Cette affaire de grand banditisme avait été fortement médiatisée par l'arrestation de Stéphane Pauwels, alors omniprésent sur RTL-TVI, pendant l'été 2018. Le Mouscronnois avait écopé, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, d'une peine de 30 mois avec sursis de cinq ans pour avoir été le co-auteur d'un vol perpétré dans une villa à Lasne en mars 2017, et pour détention de cocaïne.

À l’époque du procès, de nombreux prévenus avaient plaidé l’irrecevabilité des poursuites. En cause ? Le comportement inadmissible de Ludovic N., chef d’enquête au sein de la PJF de Mons et qui avait noué une relation avec la compagne de Marwane Hammouda. Ce jeudi, l’homme de 44 ans a comparu devant le tribunal correctionnel de Charleroi.

D’emblée, l’ex-enquêteur confirme avoir violé le secret professionnel en divulguant des informations à la compagne de Marwane Hammouda dont il était tombé fou amoureux, selon le parquet fédéral. Entre mars et décembre 2018, Ludovic N. a échangé plus de 7000 messages avec cette dernière. Ludovic N. l’a notamment informé d’opérations policières et de détails sur la vie privée de Marwane Hammouda afin de provoquer la rupture du couple.

Une peine de 3 ans de prison a été requise contre Ludovic N. Ce dernier a trahi la confiance de la justice et des victimes. Il a également mis en péril le dossier Hakimi-Pauwels, réveillant des soupçons légitimes de la part des prévenus sur l’irrecevabilité de la procédure judiciaire.

Le magistrat fédéral ne s’oppose pas à une mesure de faveur, mais uniquement un sursis. Jugement le 24 juin.