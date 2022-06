L. C.

C'est ce dimanche, sur le coup de 14h, que les pompiers et les secours ont été appelés à Luttre pour une péniche en perdition sur l'eau. Deux personnes et deux chiens se trouvaient à bord du petit bateau. Au départ, c'est un accident de péniche qui était signalé. Une ambulance, le SMUR et les plongeurs se sont rendus sur les lieux.

© FVH

© FVH

Finalement, c'est une fissure sur la coque de la péniche qui a nécessité l'intervention de tous. La fuite a été colmatée et le pire a été évité.Une équipe spécialisée devait se rendre sur les lieux pour remorquer le petit bateau.