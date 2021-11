Les dossiers liés aux produits stupéfiants se suivent, mais ne se ressemblent pas. Détenu à la prison de Jamioulx, Bouabdellah a comparu ce jeudi après-midi devant la justice pour deux préventions : détention et vente de cocaïne et d’héroïne. Entre le 1er et le 12 juin 2021, ce dernier admet bien avoir vendu de la poudre blanche. Mais selon lui, il aurait trouvé un sac rempli de cocaïne et vendu la marchandise pour gagner de l’argent.

Une perquisition à l’origine de la découverte

Si les policiers sont parvenus à mettre la main sur 568 g de cocaïne planqués dans le micro-ondes de l’appartement de Bouabdellah, c’est grâce à une perquisition dans le cadre d’un tout autre dossier. « Ils ont également découvert une balance de précision, des téléphones éteints et plus de 3.000 euros », confirme la substitute Coduys.

Une peine de 18 mois de prison a été requise contre le prévenu, qui écume les petits boulots pour gagner quelques euros après avoir transité par quelques pays voisins. Jugement le 9 décembre.