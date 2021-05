Une personne âgée faisait du vélo sur la route de Trazegnies, à Monceau-sur-Sambre (Charleroi), ce mercredi matin aux alentours de huit heures. L'homme, qui ne portait pas de casque, a malheureusement fait une chute assez violente, d'après des témoins sur place. Il s'est heurté la tête en tombant.

Plusieurs personnes se sont immédiatement portées à son secours, une ambulancière de passage a pu s'arrêter pour les premiers soins pendant qu'une commissaire de la police s'est chargée de faire la circulation en attendant ses collègues de la ZP Charleroi.

Une ambulance des pompiers et un SMUR de Notre-Dame de Grâce de Gosselies ont été envoyés sur place, il a fallu conditionner la personne âgée près d'une demi-heure sur place avant de l'emmener en milieu hospitalier. On nous a fait état de sérieuses blessures à la tête et aux jambes, même si la vie du cycliste ne semble pas en danger.