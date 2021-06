Vers 8h30 ce dimanche matin, les pompiers de Marcinelle se sont rendus à la chaussée de Bruxelles, à Lodelinsart (Charleroi). On leur signale un important dégagement de fumée d'un appartement au deuxième et dernier étage d'un petit immeuble. Il y a aussi apparemment quelqu'un à l'intérieur.

Quand ils arrivent, sous les ordres du major Méan, ils investissent les lieux. Les pompiers trouvent effectivement quelqu'un, brûlé et inconscient, près d'une fenêtre. La victime ne respire plus, son coeur de bat plus.

© FVH

Ils descendent en vitesse la personne qui, une fois évacuée, est intubée et subit une réanimation. Les signes vitaux reviennent, et la victime est emmenée en ambulance du PIT vers l'hôpital Marie Curie, plus loin sur la chaussée, dans un état critique.

L'incendie semble être d'origine accidentelle, il s'agirait d'une cigarette qui a fait prendre le fauteuil de l'appartement.

Le TEC Charleroi a interrompu les lignes de métro, qui passent devant l'appartement, le temp de l'intervention des pompiers. La police locale de Charleroi s'est chargée du constat d'usage.