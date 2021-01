© FVH

© FVH

© FVH

Le quartier de la rue du Phénix à Dampremy est actuellement bloqué depuis ce mardi après-midi. Un périmètre de sécurité a été mis en place par plusieurs équipes de la police locale de Charleroi. Un fort Chabrol est en cours.La zone de police de Charleroi confirme qu’une personne suicidaire est retranchée à son domicile et menace de tout faire sauter au gaz.Les pompiers, les services ORES sont également présents sur place ainsi que le CGSU (Unités Spéciales de la police fédérale) et le GSA (Groupe de surveillance et d’appui de la police).