Trois nouveaux mandats d'arrêts ont été délivrés dans le cadre d'un dossier de séquestration et d'enlèvement d'un homme à Gilly par des membres des Hell's Angels en novembre dernier, a indiqué mardi matin le parquet de Charleroi confirmant une information de Sudinfo. Une policière de la zone de police du Tournaisis a été inculpée de séquestration et prise d'otages.

Un homme avait été enlevé le 12 novembre 2021 à Gilly (Charleroi, province du Hainaut) avant d'être emmené dans une habitation à Wasmes (Colfontaine) dans la région du Borinage. La victime avait été séquestrée sur place durant 24 heures par six personnes. Les unités spéciales de la police fédérale étaient alors intervenues. "La victime a notamment reçu des coups de marteau et de taser et est restée attachée durant une bonne partie de la nuit. Grâce aux techniques policières, cette dernière a pu être localisée pour être libérée par la police fédérale", avait confirmé Vincent Fiasse, procureur du Roi de Charleroi.

Selon le procureur du Roi de Charleroi, un conflit dans le milieu criminel serait à l'origine de cette prise d'otage et séquestration. Cinq des six personnes interpellées sur les lieux de la séquestration avaient été placées sous mandat d'arrêt pour prise d'otage et pour coups et blessures. Certaines d'entre elles font partie du groupe des Hell's Angels, avait confirmé le procureur du Roi. Trois nouvelles personnes ont été récemment placées sous mandat d'arrêt, dont une policière de la zone de police du Tournaisis. Cette dernière, inculpée pour séquestration et prise d'otage, fait l'objet d'une surveillance électronique.