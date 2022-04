Vous voulez ouvrir un nouveau commerce à Charleroi? La Ville relance l'appel à projets "Go Shop", déjà activé par le passé. Objectif communal: soutenir le développement de commerces dans des zones prioritaires, réduire le nombre de cellules vides, augmenter les services à la population et réduire le chômage en aidant à la création d'emplois.

La prime peut aller jusqu'à 6.000€ et couvre jusqu'à 60% du montant des investissements nécessaires pour divers travaux. Ainsi, tout nouveau commerce qui réalise pour 10.000€ de travaux de rénovation pour s'installer ne paiera finalement que 4.000€ !

Mais attention, ça ne sera pas n'importe quel travaux, ni n'importe où, ni pour n'importe quel projet.

Dans le détail, la prime s'applique à des travaux dans des cellules commerciales pour des aménagement intérieur, des vitrine ou châssis, des enseignes ou du mobilier. Les commerces en question doivent se trouver dans les zones où ARRIS (ex-ADLU) opère, sur les 17 places qui sont en cours de rénovation, dans les périmètres FEDER et certaines "zones d'intérêt commercial" du Bureau du Commerce. Enfin, ça ne concerne que les nouveaux commerces qui s'installent dans des cellules vides, qui seront accessibles tous les jours (sauf repos) et qui restera ouvert deux ans minimum.

Ce dernier critère est peut-être le plus important : le commerçant devra prouver que son plan financier tient la route, via un accompagnement ou un comptable, et sera tenu de rembourser la prime s'il ferme avant l'échéance de deux ans. "Le candidat-commerçant/artisan doit être porteur d’un projet de qualité, original et/ou répondant aux besoins de la zone. L’originalité du projet sera déterminée par le choix des produits proposés, soit par la manière de présenter ou de vendre ses produits, soit par sa décoration, par l’intégration du design, par l’aménagement du magasin, par l’intégration de la notion d’artisanat, de durabilité, de circuits courts ou d’économie circulaire, …" précise d'ailleurs la Ville de Charleroi et son échevine du commerce Babette Jandrain (PS).

La sélection des commerces sera faite par un jury (Ville, Microstart, Azimut, Je Crée Mon Job, Bureau du Commerce, Charleroi Centreville, service Commerce) sur base des candidatures. Plan d'aménagement de la surface commerciale, plan financier à trois ans, et note de présentation du projet sont à envoyer à bdc@charleroicommerce.be. Les demandes d'informations se font à la même adresse.