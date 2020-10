Suite à la crise sanitaire liée à la covid-19, les autorités communales courcelloises ont décidé d'aider les seniors dans leurs soins de santé. Cette aide est destinée à soulager financièrement les personnes de 65 ans et plus et ainsi leur permettre de se faire vacciner plus facilement contre la grippe saisonnière.

Les aînés courcellois recevront donc une prime "Pharma" d'un montant de 10 euros pour n'importe quel achat pharmaceutique.

Cette prime se présente comme un remboursement d'achats réalisés dans une pharmacie courcelloise. Ce remboursement se fait d'une part sur base d'achats réalisés entre le 1er novembre 2020 et le 31 mars 2021 dans les pharmacies locales et d'autre part sur base d'un ticket d'un caisse d'une valeur égale ou supérieure aux 10 euros octroyés.

Pour être remboursés, les seniors courcellois devront renvoyer le formulaire ad-hoc (accessible sur le site de la commune) accompagné de la preuve d’achat auprès du service santé de l’administration communale. Après l'envoi du formulaire complet, le remboursement sera effectué directement sur le compte bancaire du bénéficiaire dans les semaines qui suivent.

Le but de cette démarche est d’offrir la possibilité à tout le monde d’acheter le vaccin saisonnier, doublement recommandé cette année dans ce contexte particulier.