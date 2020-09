Afin d’encourager la rénovation urbaine, le Conseil communal de Charleroi, sur proposition de l’Echevin des Travaux Eric Goffart, a décidé d’augmenter le montant de la prime à la construction des trottoirs situés dans le domaine public. Cette initiative nécessite la modification de l'article 6 du règlement existant et la prorogation de la validité de ce dernier jusqu'au 31 décembre 2020.

Par construction de trottoir, il faut entendre : l'enlèvement du revêtement existant, les terrassements éventuels et la pose de matériaux neufs suivant les conditions fixées dans l'autorisation de voirie.

Concrètement, le montant de la prime s’élève désormais à 25 euros du mètre carré pour un montant total plafonné à 425 euros. Les précédents montants étaient fixés à 15€/m² plafonnés à 250€. Cette augmentation de 66% résulte, certes, d’une volonté politique d’encourager les riverains à sécuriser et embellir leur trottoir mais découle également de la nécessité de coller au coût de la vie actuelle sachant que l’évolution de l’indice des prix à la consommation a augmenté de 54% depuis 1996, l’année où le premier règlement d’octroi de la prime trottoir a été adopté.

Un budget de 6.000 euros est prévu en 2020 pour couvrir les montants sollicités par les riverains. Seules quatre demandes ont été introduites depuis le début de l’année, sans doute en raison du contexte exceptionnel lié au Covid-19. De 2016 à 2019 (4 ans), 78 demandes ont été introduites pour un montant total de 12.968€.

« Il est important de rappeler l’existence de cette prime aux riverains qui projettent de rénover ou construire leur trottoir ou qui voudraient procéder à ces travaux sans peut-être disposer des montants nécessaires. Cette prime est un joli coup de pouce et s’inscrit pleinement dans la politique volontariste que nous menons depuis 2013 et qui vise la rénovation des trottoirs et des voiries dans l’ensemble du territoire carolo », insiste l’Echevin des Travaux Eric Goffart.

Dans le cadre d’une demande préalable de construction de trottoir auprès de la Ville de Charleroi, les riverains souhaitant introduire une demande de Prime trottoir doivent tout comme pour la demande de Construction trottoir, s’adresser aux secteurs Voirie suivants pour y recevoir et compléter les documents ad hoc en vue de l’obtention de l’autorisation préalable et de la prime.

Secteur Voirie Nord-Est (Dampremy, Gilly, Gosselies, Jumet, Lodelinsart, Montignies-sur-Sambre,Ransart et Roux)

Maison Communale de Ransart, rue Appaumée 69, 6043 Ransart (Tél. : 071/86.94.38)