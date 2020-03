Via les réseaux sociaux, des enseignants du monde entier trinquent ensemble sans soucis de contamination.

Avec le coronavirus, les Etats, régions et communes ont dû prendre des dispositions particulières allant du conseils d'hygiène à la mise en quarantaine. Si les professionnels de la santé sont en première ligne, d'autres catégories sont également invitées à la plus grande prudence. Parmi celles-ci : les profs !

L'une d'entre elles, la Courcelloise Ann-Lise Mauerhoff a trouvé le moyen de partager des moments de bonne humeur et de convivialité. "A la base, j'ai créé un groupe Facebook pour les profs : "Le coin pas détente des profs", dans ce groupe, il est possible aux personnes travaillant dans le secteur de l'enseignement de communiquer entre elles, de râler, de poser des questions ou apporter une aide. Vendredi dernier alors que certains se ruaient dans les bars et autres restaurants, j'ai pensé que désormais tout cela allait se faire de manière cachée comme dans la période de la prohibition. Plutôt que de donner rendez-vous à mes "collègues" dans un de ces endroits secret j'ai proposé d'ouvrir notre propre bar clandestin sur le web."

Avec plus de 5.000 "grognons" (nom donné aux utilisateurs de la page Facebook le coin pas détente des profs) il n'a pas fallu longtemps pour que l'initiative fasse tache d'huile.

"J'ai été surprise de voir comme les gens avaient envie de partager un moment voir un verre avec d'autres. Tout le monde a bien une bouteille de quelque chose chez soi l'alcool n'étant pas obligatoire. Tout comme dans un bar on y parle musique, sport, actualité et d'autres sujets de tous les jours. Suite à cela j'ai reçu des témoignages de partout avec des gens qui trouvaient ça triste de boire un verre tout seul mais avec d'autres, même sur les réseaux sociaux, cela était plaisant. J'ai eu des également des témoignages d'encouragement de Belgique, de France, d'Espagne, du Sahara, du Canada,... Suite au succès de "la première édition" nous envisageons de poursuivre 2 à 3 fois par semaine."