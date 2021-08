Ce lundi soir, en fin de journée, plusieurs équipes de la police de Charleroi ont été requises dans un immeuble à appartements sur l’avenue Eugène Mascaux à Marcinelle pour ce qui semblait être un meurtre.

Comme le confirme le parquet de Charleroi au lendemain des faits, une femme d’origine sud-américaine a été tuée. Une seconde femme, également présente sur les lieux du drame et d’origine chinoise, a été sérieusement blessée et ses jours sont en danger…

De la prostitution via internet

D’après les premières informations à la disposition des autorités judiciaires, les deux femmes se livraient à de la prostitution via le célèbre site Quartier-Rouge, où il est possible de prendre des rendez-vous avec une escort girl, etc. "Elles louaient les chambres de l’appartement pour se livrer à de la prostitution", précise Sandrine Vairon, procureure de division de Charleroi.

"On a découvert des blessures par arme blanche et de défense sur la victime. Sur les lieux, un marteau a également été retrouvé." La femme blessée est née en 1971 tandis que la victime originaire d’Amérique du Sud n’a pas pu être identifiée.

Un suspect a été interpellé et a pu être entendu. "Il nie toute implication dans le drame en confirmant n’être qu’un témoin. D’autres investigations sont en cours pour tenter de déterminer, ou non, son implication dans les faits et pour éclaircir les circonstances des faits."

Le parquet de Charleroi n’a pas été en mesure de confirmer s’il s’agissait d’un rendez-vous privé qui a mal tourné.