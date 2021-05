Outre la réouverture des terrasses ce 8 mai, c'était également la commémoration de la fin de la guerre 40-45. Pour veiller au devoir de mémoire, une randonnée rassemblant une petite dizaine de personnes est partie au départ du Tir de Marcinelle. Ce lieu hautement symbolique nous rappelle qu'une cinquantaine de résistants y furent exécutés durant la seconde guerre mondiale. Il est aussi le point de départ d'un parcours de près de 7 kilomètres dans les rues de Charleroi où il est possible de découvrir des stigmates de la guerre disséminés aux quatre coin de la ville.

Si l'endroit est aujourd'hui interdit au public, son état de conservation laisse reste une préoccupation des services de la Province. "Le bâtiment longtemps abandonné, a été racheté par la ville comme lieu de mémoire," explique Michel Decamps des services provinciaux. Comme tout bâtiment abandonné, des squatteurs s'y sont installés entraînant les dégradations d'usage. "Pour contrer cela, nous avons réinvesti les lieux et , avec l'aide de maisons de jeunes nous avons réalisé des fresques sur toutes les fenêtres cassées et des graffs sur les murs extérieurs sur le thème de la résistance." En plus des décorations extérieures, des panneaux didactiques ont aussi trouvé place. Le site, sorte de musée à ciel ouvert est accessible une dizaine de jours par an sur demande.

Depuis l'an dernier, le Tir de Marcinelle a renoué avec l'intérêt du public étant point de départ d'une randonnée historique.