Non, Mustafa, ce n’est pas normal de parler ainsi à des policiers. En réalité, si les policiers carolos sont requis au domicile de la maman du prévenu, c’est à cause d’un vol qui vient de se produire chez une voisine, née en 1947. Un GSM de marque Wiko et 40 euros ont été volés. Le suspect numéro un ? Mustafa, qui est formellement reconnu par la victime.

Lorsque les policiers fouillent le domicile, ils découvrent le fameux téléphone volé. « Ça, c’est un coup de leur part. On n’a pas retrouvé l’argent. Soit on retrouve tout, soit on ne retrouve rien », se défend le gaillard. « Vous êtes des merdes. Tu crois que t’es le king. Tu ne me fais pas peur petite merde. Moi je ne suis pas une p*** comme vous », a également lancé Mustafa.

Le parquet a requis deux peines distinctes, dont un an de prison pour le vol. Jugement dans un mois.