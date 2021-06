Le 28 décembre 2018, à Anderlues, la police locale a été requise par un voisin, inquiet d'être témoin d'une scène de coups sur la voie publique. D'après ce témoin, Touré frappe son ex-compagne et la mère de son garçon âgé de 5 ans à l'époque.

Et quand les deux agents arrivent sur place, ils se rendent compte qu'il faudra bien plus que de simples mots pour calmer Touré. Ceinturé, le solide gaillard se débat et contraint quatre autres policiers de la zone des Trieux à intervenir. Un spray lacrymogène suffira enfin à le maîtriser.Pas pour longtemps puisque Touré récidive lors de son placement en cellule en assénant même un coup de pied à un policier, projeté contre un mur. Les forces de l'ordre ont fini par colsonner les mains de Touré pour définitivement le calmer.

En aveux des faits et exprimant de sincères regrets, Touré devrait obtenir une mesure de faveur le 9 septembre prochain.