Les conseillers communaux Roberto D'Amico (PTB) et Jean-Noël Gillard (DéFi) se sont penchés sur la question des skateparks à Charleroi. En effet, l'emplacement éphémère à Charleroi Expo a disparu pour les travaux. Les skateurs sont donc renvoyés vers l'infrastructure publique de Couillet (West Station) ou doivent se contenter de pratiquer à côté de la cité des finances à la ville basse (qui sera démolie prochainement) ou dans une ruelle des quais près de la station de métro Tirou.

C'est le bourgmestre Paul Magnette qui leur a répondu directement, dans le bulletin des questions écrites. "Nous sommes bien conscients qu'il ne s'agit plus d'un effet de mode mais de pratiques sportives bien ancrées pour lesquelles nous voulons offrir une place concrète", écrit-il en parlant plus largement des sports urbains (skate, bmx, roller, trottinette, etc.), qu'il décrit comme "à la fois un sport, une culture mais peut-être aussi un art."

Au-delà de West Station, la Ville de Charleroi et son échevin des Sports Karim Chaïbaï (PS) ont donc commencé "un travail de recherche d'endroits disponibles pour y installer des petits modules de skate", avec un partenaire non-cité "dont les membres sont prêts à s'investir". Les différentes idées seront ensuite soumises aux skateurs, que l'échevin rencontre régulièrement, pour rendre la démarche plus participative. Il serait question, déjà, de la future esplanade de la gare du sud, en rive droite, et en extérieur du nouveau Palais des Expos dont le chantier a commencé: il s'agira là d'infrastructures qui prendront la forme d'espaces publics à part entière, avec éclairage, sécurité et accessibilité.

Des initiations au skate se feront aussi dans les différents quartiers, à terme, comme le précise Magnette qui signale "vous connaissez la volonté de M. Chaïbaï de réimplanter la pratique du sport dans les quartiers avec le leitmotiv sur sport pour tous."