Ce 1er septembre les écoliers ont été accueillis en musique dans des écoles rénovées.

C'est la rentrée ! Ce mercredi 1er septembre les écoles de primaire ont retrouvé leurs petits camarades et les bancs des écoles. A Dampremy, l'échevine de l'Enseignement Julie Patte et l'échevin des Bâtiments et de l'Energie Xavier Desgain ont tenu à accueillir les écoliers. Sur place, à l'initiative du centre culturel de Charleroi l'Eden, une formation musicale donnait le ton afin que tous puissent aborder cette nouvelle rentrée en toute décontraction.

Les élus communaux ont profité de l'occasion pour faire le point sur la rentrée. Différents points ont été abordés.