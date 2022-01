Le dernier Codeco devait fixer les dernières modalités pour la rentrée de ce lundi 10 janvier. Alors qu'on craignait une rentrée en mode « hybride » pour le secondaire, il n'en sera rien. Malgré la montée spectaculaire des cas de covid du au variant omicron tous le monde rentre en présentiel mais la plus grande prudence est demandée et des consignes restent à suivre.

A Charleroi, Julie Patte, l'échevine de l'enseignement se félicite d'une rentrée presque normale même elle insiste sur le respect des mesures de précautions afin de préserver chacun d'une possible contamination. "Que tout le monde rentre est une bonne chose. Malgré cela, il faut rester prudent et respecter les consignes. Même si les voyages avec nuitée ne sont toujours pas au programme, les voyages d'un jour eux pourront se faire. C'est une occasion de sortir et de continuer d'apprendre autrement."

Voici les mesures pour une rentrée en toute quiétude.

Pour le primaire, le port du masque à partir de la 1ère primaire dans les espaces intérieurs. Une attention permanente doit être portée à la ventilation et installation de détecteurs de CO2. A ce titre, une commande de 1.400 détecteurs a été passée pour équipée les écoles de Charleroi. Une invitation est également lancée aux parents afin de réaliser des auto-tests sur leurs enfants avant la rentrée du 10 janvier et, ensuite, une fois par semaine.

Les nouveautés pour la rentrée : les sorties scolaires d’une journée sont de nouveau autorisées, dans le respect des règles en vigueur dans la société et au sein du secteur d’accueil de l’activité. Les élèves du primaire sont considérés en contact à bas risques vu qu’ils portent le masque. Idem en maternelle si la classe est bien ventilé. Si un contact à haut risque a eu lieu en dehors de la classe et que l'enfant doit être mis en quarantaine pour cette raison, il peut quitter cette quarantaine pour aller à l'école. Cluster et donc mise en quarantaine durant 5 jours de la classe à partir de 4 cas positifs ou 25% de la classe positifs (symptomatiques ou non).

Pour le secondaire, le CODECO a décidé de confirmer la rentrée du 10 janvier 2022 à 100% en présentiel tout en maintenant jusqu’au 28 janvier au moins, les mesures de restriction applicables à la vie scolaire communiquées dans le cadre de la circulaire 8407, à savoir : une attention permanente à la ventilation et installation de détecteurs de CO2, le port du masque à l’intérieur pour les membres du personnel et les élèves. Une invitation est aussi lancée aux parents de élève du secondaire afin de réaliser des auto-tests sur leurs enfants pour la rentrée du 10 janvier et, ensuite, une fois par semaine.