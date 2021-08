Une rixe familiale lors d'un baptême dégénère: un homme reçoit des coups de couteau à l'abdomen Charleroi L.C. Pour une raison inconnue, deux hommes se sont disputés à la rue Paulus à Châtelet. Privé de liberté, le suspect sera présenté devant le juge d'instruction dans le courant de la journée. © FVH

Durant la nuit de samedi à dimanche, vers minuit, la zone de police Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes a été requise à la rue Paulus à Châtelet pour une scène de coups et blessures. Pour une raison indéterminée, une dispute familiale a éclaté entre deux hommes qui célébraient un baptême. Selon le parquet de Charleroi, les deux hommes impliqués dans la rixe seraient les grands-pères de l'enfant célébré. "Le suspect a porté des coups de couteau à l'abdomen de la victime."



Des proches (un homme et une femme) sont intervenus pour mettre fin à la rixe. "Eux aussi ont été blessés à la main et au ventre en essayant de mettre fin à la scène de violence." Les jours des trois personnes blessées ne sont pas en danger. L'auteur des faits a été interpellé et privé de liberté. "Il a également reçu des coups quand l'un des proches tentait de le maîtriser. Il sera présenté dans les prochaines heures devant le juge d'instruction qui décidera ou non de l'inculper et de délivrer un mandat d'arrêt pour les faits."



Un peu plus tard dans la nuit, les pompiers sont intervenus sur les lieux de la rixe pour nettoyer le trottoir, qui présentait d'importantes traces de sang.