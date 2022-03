La collision a eu lieu ce mercredi, en fin de journée vers 17h. Un camion conteneur circulant sur l'A54 vers Charleroi a emprunté la sortie Ransart pour se retrouver sur la rue des Fusillés à Jumet.

© FVH

Avant de s'engager dans le carrefour, le chauffeur n'a pas constaté la présence d'un véhicule arrivant sur sa droite ou sur sa gauche. Mais arrivant dans le sens inverse, une voiture a percuté l'arrière du camion.La désincarcération et le balisage des pompiers de Jumet, sous les ordres de l'adjudant Culot et du lieutenant Anthony Van Nieuwenhoven, se sont rendus sur place. Une ambulance des pompiers et un SMUR de la clinique Notre-Dame de Grâce de Gosselies sont également intervenus.Sur place, la désincarcération n'a pas été nécessaire. Une personne, présente dans la voiture, a été blessée et transportée à l'hôpital Marie Curie de Lodelinsart.Plusieurs équipes de la police locale sont sur place et ont fermé la route à la circulation, créant quelques files sur l'A54, également en chantier.