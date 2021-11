A l'occasion de la venue du Grand Saint et quelques jours après la journée internationale de sensibilisation au handicap, Alternative21, New Regard et le Quai10 s'unissent pour proposer une séance de cinéma inclusive, un moment où tout est mis en œuvre pour que chacun puisse y venir et s’y sentir bien. "L’accès au cinéma, premier loisir culturel, est hélas souvent inaccessible aux personnes dont la déficience s’accompagne de troubles du comportement. L'objectif de l'événement est de proposer une séance où les conditions sont adaptées à tous.tes, où on peut applaudir à contre temps, rire ou crier, bouger, bref vivre la séance en toute bienveillance," nous communique-t-on.

L'organisation de cette activité se veut être une réaction à une politique inclusive insuffisante de la part des autorités politiques belges. "On le sait, la Belgique est le mauvais éléve européen en matière d’inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Malgré de nombreuse initiative, notre pays reste à la traîne. C’est pourquoi, Alternative 21 profitera de la venue du Grand Saint pour lui remettre toute une série de souhaits inclusifs. Petits (et grands) seront invités à écrire ou dessiner leur école idéale, une école ou chacun aura sa place quelques soient ses déficiences ou particularités. Tous les souhaits seront tous remis à Madame la Ministre Caroline Désir lors de l'entrevue prévue avec Alternative 21."

Afin que chacun puisse assister à la séance, des dispositions spéciales seront prises comme la lumière tamisée, pas d'obscurité, un volume sonore adapté, des casques d’atténuation de bruit à disposition, et une présence de bénévoles dans la salle en cas de besoin. La Le prix de la séance sera exceptionnellement de 6,5 euros.

Les enfants qui ne pourraient pas se déplacer peuvent envoyer leur souhait par courrier à Alternative 21, 133 Route de Philippeville 6010 Couillet.