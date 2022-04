L. C.

Youri a été pendant quelque temps le beau-frère d'Anthony, jusqu'au 10 septembre 2019 où la relation sentimentale avec la sœur d'Anthony a pris fin, mettant le feu aux poudres. Une première scène de violence a éclaté trois jours plus tard, à Fontaine-L'Evêque. Anthony a, selon le parquet, repoussé la sœur et le cousin de Youri, venus sur place pour tenter de calmer ce dernier. « La sœur est venue vers moi en courant, je ne sais pourquoi. Je l'ai repoussée. Je n'ai, par contre, pas porté le moindre coup au cousin », précise Anthony, qui admet être sorti de sa camionnette armé d'un marteau pour menacer le petit monde.

Pas loin de la Cour d'assises

Le second acte de cette tension familiale éclate le 28 octobre 2019. Ce jour-là, le père de Youri est victime d'un coup de poing de la part d'Anthony., estime le parquet. Niveau violence, un premier cap a été franchi. Mais le seuil le plus haut est atteint dès le lendemain.Dans un cul-de-sac, Youri et Anthony ont laissé exploser leur virilité en s'affrontant. Quant à savoir qui a commencé le premier, les versions divergent. Selon Anthony, c'est Youri qui est allé vers lui avec un tournevis.Youri, lui, jure qu'il est sorti de son véhicule au même moment qu'Anthony, armé.Pour le substitut du procureur, cette scène a été l'apothéose du dossier. Pour le même prix, cette scène aurait d'ailleurs pu être débattue devant une Cour d'assises. Une peine de 15 mois de prison, sans s'opposer à un sursis probatoire, est requise contre Anthony. Pour son ex-beau-frère, c'est une peine de 6 mois de prison avec une mesure de faveur qui est sollicitée.À la défense d'Anthony, c'est un sursis simple qui est plaidé. Pour Youri, la légitime défense pour la rixe du 29 octobre est évoquée. Jugement le 9 mai.