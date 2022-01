Adaptée du hit flamand Dertigers (littéralement "Trentenaires") de la VRT, la série sera intégralement tournée dans la région. Rockerill, café Chez Ta Mère, BAD Festival, parc de Monceau... "Il y aura beaucoup de scènes extérieures, et on ne va pas bloquer le parc Astrid, par exemple si on veut tourner là-bas : on ira avec une petite équipe, et les Carolos nous verront débarquer et filmer la ville telle qu’on l’aime, avec authenticité et réalisme", nous explique Marc Janssen, responsable Fiction à la RTBF.

Le choix de Charleroi a été arrêté assez vite pour adapter la série qui se déroule à Anvers dans l'original: "Après 'Baraki' à Liège et 'Fils de' à Bruxelles, on voulait tourner à Charleroi! Il y a des endroits, des atmosphères, des moments qui nous plaisent. Pour les premiers documents, on a utilisé les photos de Carolographie, cette équipe de photographes amoureux de leur région. C’est vraiment ce genre de visuels-là qu’on veut pour la série. Et on a tout de suite été bien accueillis par Sambrinvest, les équipes culture du bourgmestre et les échevins Thomas Parmentier et Babette Jandrain."

De nombreux tournages ont régulièrement lieux à Charleroi, mais la Ville a rarement été le lieu de la fiction. "C'est vrai que parfois quand une fiction se passe en Wallonie, ça devient le sujet: le déclin ou le renouveau de telle ou telle région, mais ici ce qui nous intéressait c'est que ce n'est pas sur Charleroi, mais à Charleroi. On ne parlera pas des difficultés ou du renouveau de la ville, mais de la vie quotidienne de jeunes adultes qui vivent à Charleroi, une ville que les Carolos connaissent et dans lequel ils peuvent se reconnaître. Même si ça sera l’occasion pour toute la Wallonie de voir une image de Charleroi qu’ils n’ont peut-être pas l’habitude de voir", conclut Marc Janssen.

La diffusion est programmée pour début 2023.