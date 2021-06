Près de 800.000 personnes de 65 ans et plus sont victimes d'au moins une chute par an, pour un coût estimé entre 200 et 300 millions d'euros, à charge des hôpitaux et maisons de repos, des mutuelles ou des seniors directement. Pire: deux-tiers des chutes ne sont pas détectées par le personnel soignant.

"Il y a une problématique à résoudre", explique Eric Krzeslo de MintT. La startup fondée en 2014 et incubée à Co.Station a déjà levé près de 3 millions d'euros pour un produit qui allie santé et technologie: un capteur 3D relié à un micro-ordinateur connecté à Internet, qui se branche dans la chambre de seniors en maison de repos où à l'hôpital, qui permet de détecter les chutes et d'avertir immédiatement le personnel soignant, tout en fournissant des données utiles pour analyser ce qui a causé la chute : perte de conscience, affaissement, blocage au sol après s'être baissé pour ramasser quelque chose, trébuchement, etc.

"Des milliers de patients ont déjà profité de notre capteur dans des maisons de repos et des hôpitaux en Wallonie, en Flandre et à Bruxelles", se réjouit-on dans la petite équipe d'une quinzaine de personnes. "Un partenariat vient d'être signé avec Microsoft pour miser sur son cloud, Azur, et développer un capteur 3D plus performant que ce qu'on utilise pour l'instant. Ca nous permettra de nous étendre à l'international." © van Kasteel

ISA (Intelligent Sensor for Ageing), c'est le petit nom du dispositif, a l'avantage d'être couplé à un service de formation du personnel soignant et un accompagnement dans l'utilisation au quotidien sur le terrain. "On envisage, à terme, de proposer le service également à domicile, et le système préviendrait l'aidant proche d'une chute éventuelle. L'autre grand avantage d'ISA c'est qu'il permet d'éviter de devoir recourir à la contention pour éviter les chutes, on sait qu'il y a les barreaux de lit, mais il y a parfois aussi des patients qui sont attachés à leur lit. Le tout, sans avoir besoin d'un dispositif porté, qu'on peut oublier de mettre, qui est stigmatisant, etc.", conclut Eric Krzeslo qui espère avec MintT améliorer la qualité de vie des seniors et des soignants, ces derniers ont d'ailleurs collaboré au développement d'ISA.

Le ministre de la Recherche et de l'Innovation, Willy Borsus (MR), était sur place à Charleroi pour la présentation de MintT, par ailleurs récompensée en mars par le Digital Wallonia Acceleration Startup Award.

© van Kasteel

* Techniquement, le capteur 3D analyse les objets et personnes dans la pièce en temps réel via le processeur embarqué grâce à un algorithme basé sur l'intelligence artificielle, envoie un échantillon anonymisé dans le cloud pour confronter ses résultats à ceux de l'immense base de donnée de MintT, et après avoir éliminé les faux positifs ou confirmé qu'il s'agit bien d'une personne en difficulté au sol, alerte un soignant par SMS, téléphone ou tout autre moyen de communication prédéfini. Le tout prend moins d'une minute en moyenne, permettant de réduire drastiquement le temps passé au sol. Des métadonnées sont récoltées par MintT pour améliorer leur algorithme.