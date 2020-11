Les amateurs de BD seront ravis d'apprendre qu'une statue de Gaston Lagaffe assis dans sa célèbre voiture jaune et noir sera bientôt inaugurée sur la place Verte. Pour fêter celle-ci, des activités ont été prévues, dans la mesure du possible de la crise sanitaire.

L'installation de la statue devait avoir lieu au printemps 2019. Elle a ensuite été reportée à la fin de la même année.

Gaston s'est fait attendre mais son façonnage a suscité une course particulière de fond.

Thomas Parmentier, l'échevin du tourisme de Charleroi est fier de pouvoir présenter cette statue qui ne représentera pas seulement le personnage de bande dessinée, mais aussi sa mythique Fiat en taille réelle. Cette dernière a nécessité une attention importante. Il ne s'agit pas d'une simple statue mais d'une véritable sculpture où les ayants droits et les Editions Dupuis se positionnent quant à l'aspect qualitatif de cette représentation.

Gaston va donc bientôt rejoindre ses amis Boule et Bille, Spirou et Fantasio et les autres à Charleroi.