Le 25 janvier dernier, Andy avait écopé d’un an de prison par défaut pour deux scènes de coups et blessures sur Alicia (prénom d’emprunt), sa compagne au moment où il lui a porté divers coups le 13 avril et le 14 mai 2019 à Charleroi.

À l’époque, Alicia était enceinte de quatre mois et demi. Cette dernière a été victime de coups de sac à main à la tête et d’un lancer de bouteilles de grenadine. Andy avait confié consommer du cannabis et être instable, ce qui provoquait des disputes au sein du couple.

Comme requis par le parquet pour canaliser le problème de gestion de violence, le jeune prévenu a obtenu une suspension probatoire du prononcé de 5 ans.