Ce mardi vers 14 heures, un violent incendie s'est déclaré dans une entreprise du secteur de la construction, Pyramide International à Aiseau-Presles. Une colonne de fumée était visible à plus de 15km à la ronde.

Les pompiers des zones Hainaut-Est et Val de Sambre, des casernes de Jumet, de Marcinelle et de Sambreville, se sont précipités sur place. Un impressionnant arsenal de quatre citernes, trois auto-pompes et deux échelles ont aidé les pompiers, sous les ordres du capitaine Gailly et du lieutenant Melchior, à combattre les flammes. Après une demi-heure de combat, ils ont pu se rendre maîtres de la situation, même si à l'heure d'écrire ces lignes l'incendie est en toujours en cours. Deux pompiers ont été légèrement blessés dans l'intervention.

Plusieurs équipes de la police locale d'Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes ont établi un large périmètre de sécurité pour permettre aux pompiers de travailler. Une usine, face à l'incendie, ainsi que plusieurs habitations des environs ont été évacuées.



© FVH