Une vente organisée sur Facebook se termine en vol avec violence Charleroi L.C. Le parquet de Charleroi appelle à la plus grande prudence pour les ventes organisées sur le réseau social. Un vendeur a été agressé à son domicile par un prétendu acheteur. © Pixabay

Le parquet de Charleroi a tenu, ce vendredi, à mettre en garde les personnes adeptes des ventes organisées sur le réseau social Facebook. Un prétendu acheteur a agressé un vendeur, à son domicile lundi dernier vers 21h sur la chaussée de Philippeville à Gerpinnes.



La personne âgée de 72 ans et le suspect ont convenu d'un rendez-vous pour la vente des bijoux. Au moment venu de la vente, l'agresseur a retardé le rendez-vous avant de se présenter au domicile vers 21h. Ce dernier a arraché une chaîne en or et une montre Rolex à la victime avant de prendre la fuite.