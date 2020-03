Ce samedi en fin de journée, des incidents ont éclaté au sein de la prison de Jamioulx.

Une vingtaine de détenus ont provoqué le chaos. La situation sanitaire pourrait être la cause du mouvement.



La police fédérale appelée en renfort

Ce samedi en fin d'après-midi, la situation au sein de la prison de Jamioulx a été extrêmement tendue. En cause, un mouvement de grogne d'une vingtaine de détenus. Ces derniers ont refusé de quitter le préau pour regagner leurs cellules, précise Valérie Callebaut, porte-parole de l'administration pénitentiaire. Les détenus ont bouté le feu à différentes zones du préau. De la fumée noire était d'ailleurs visible au-dessus de l'établissement pénitentiaire. D'après Michel Méan, porte-parole des pompiers, ils ont dû circonscrire 5 foyers distincts dont un situé dans un bureau non sécurisé. Les pompiers n'ont pu intervenir qu'après l'intervention de l'équipe spéciale de la police fédérale. Malgré la sécurisation les pompiers ont subi quelques jets de projectiles. Il semble également qu'un détenu ait fait un malaise dans sa cellule. Le Smur est intervenu sur les lieux.À la suite des incidents, la zone de police Germinalt a été envoyée sur place. Quelques instants plus tard, les policiers présents au sein de la prison ont été rejoints par des renforts venus de la police fédérale. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont également été requis sur les lieux. Contactée, la porte-parole de l'administration pénitentiaire a précisé que l'incident était en cours de gestion.Yves Binon, le bourgmestre d'Ham-sur-Heure/Nalinnes, ainsi que le Chef de Corps de la zone Germinalt, Alain Bal, se sont également rendus à la prison. À l'heure actuelle, les raisons qui ont poussé les détenus à se rebeller sont inconnues. La situation sanitaire à la suite du Covid-19 pourrait être la cause. La situation est revenue au calme durant la soirée. La police se charge de faire rentrer les détenus un à un dans leurs cellules et les différents foyers ont été maîtrisés.