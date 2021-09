Lundi soir, il était 20h30 environ quand les pompiers de Marcinelle ont été requis à la rue Jean Jaurès de Dampremy. On leur signalait un véhicule en feu, devant une habitation.

La police locale s'est également déplacée, et est même arrivée sur les lieux avant les pompiers. Puisque la rue est en pente, les policiers ont fait enlever d'autres véhicules qui se trouvaient plus bas pour éviter tout accident, et ont établi un périmètre de sécurité.



Quand les pompiers sont arrivés, ils ont pu assez rapidement maîtriser l'incendie, qui n'a finalement pas fait d'autres dégâts qu'à la voiture en question.