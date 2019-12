Vers 13 heures ce vendredi, sur la chaussée de Bruxelles à Jumet, au carrefour avec la rue Puissant, un spectaculaire accident s'est produit entre un véhicule, une voiture de police et un camion. Trois personnes sont blessées.



La voiture de la police locale de Charleroi était requise d'urgence à Jumet-Station, où un jeune menaçait de se jeter sur une rame de métro. Alors que la police circulait à toute vitesse de Charleroi vers Jumet, sur la chaussée de Bruxelles, une dame s'est engagée dans le carrefour, elle venait de la rue Puissant. La dame a percuté la voiture de police sur le flanc gauche.

Sous le choc, la voiture de police a été projetée de l'autre côté de la chaussée et s'est encastrée dans un camion garé le long du trottoir. La portière de la voiture de police a été arrachée par la violence de l'impact.

Les deux policiers en intervention et la dame ont été blessés. Trois ambulances, un SMUR, la désincarcération et un balisage des pompiers ont été envoyés sur place. La ligne de métro a dû être fermée.