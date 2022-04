Ce vendredi vers 13 heures, un impressionnant accident s'est produit sur le R3, d'Heppignies vers Gouy-lez-Piéton, direction Châtelet. Au niveau de la sortie vers Gilly et la route de la Basse-Sambre, au niveau du double rond-point et du futur Grand Hôpital de Charleroi, un véhicule a dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue. Sorti de la route, il a mordu le bas-côté avant d'effectuer plusieurs tonneaux et lourdement s'immobiliser, sur le toit, piégeant le conducteur à l'intérieur.

Les pompiers de Jumet, une ambulance et un SMUR sous les ordres du lieutenant Gelpi et du sergent Detez sont intervenus. La victime, seule à bord, a dû être désincarcérée et extraite par le toit du véhicule, avant d'être pris en charge par les secours, direction l'hôpital.

La police de la route, WPR Marcinelle, s'est chargée du constat.