Drame à Charleroi ce samedi soir: un automobiliste qui circulait à bord de sa petite voiture sans permis est décédé dans un accident.

Sur la Grand rue, à Montignies-sur-Sambre, il a soudain dévié de sa route pour une raison inconnue. Il s'est violemment encastré dans un véhicule en stationnement.

Malgré l'intervention d'une ambulance et d'un SMUR, le conducteur est décédé et sa dépouille a été prise en charge par les pompes funèbres Fontaine. La police a établi un périmètre et bloqué la circulation, le temps que le parquet descende sur les lieux du drame. Deux dépanneuses ont ensuite saisi les véhicules.