Aux quatre coins du pays, des centres de vaccinations vont voir le jour afin d’accueillir les citoyens qui le désirent se faire vacciner contre la Covid-19.

Dans la commune de Les Bons Villers, on s'organise afin que les personnes âgées de plus de 65 ans puissent se rendre dans les différents centres de vaccination. "La population des Bons Villers compte 20% de +65 ans -soit +- 1.893 personnes- et 6,3% de +80 ans -soit +-600 personnes-. Face à ce constat, il est important et dans l’intérêt général de tout mettre en œuvre pour que ce public fragile soit vacciné contre le Coronavirus", explique Mathieu Perin, le bourgmestre.

Pour assurer son soutien aux aînés, la commune va mettre en place des navettes et un système de transport spécifique pour les plus de 65 ans ne pouvant se déplacer par eux-mêmes et n’ayant pas de solutions au niveau de la famille. "Concrètement, une ligne téléphonique sera accessible. Sur base d’une réservation et dans le respect des mesures COVID-19, des navettes gratuites seront organisées depuis les villages de l’entité vers le ou les centre(s) de vaccination. Un soin particulier sera apporté aux personnes à mobilité réduite," conclut Mathieu Perin.