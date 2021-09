L’antenne mobile qui permettra, dès mardi, de se faire vacciner contre le Covid-19, sans rendez-vous, avec le vaccin unidose Johnson&Johnson ou le vaccin Pfizer à deux doses, s’arrêtera à trois endroits supplémentaires, à Charleroi, Marcinelle et Fontaine-l’Évêque. De plus, certaines plages horaires ont été élargies ou modifiées. On notera que les dates prévues pour les marchés de Courcelles et de Châtelineau ont été modifiées.

Voici le nouveau calendrier complet :