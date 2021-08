Après une première semaine de vaccination couronnée de succès au Stade du Pays de Charleroi, ‑quelque 4.800 doses avaient été administrées entre le 11 et le 17 juillet‑, les portes du Stade se rouvriront à la vaccination du 2 au 6 août prochains.

A cette occasion il sera possible :

pour les citoyens ayant reçu leur première dose entre 11 et le 17 juillet, de recevoir leur seconde injection (pour ceux qui ont reçu un vaccin à deux doses)

pour les personnes non vaccinées de recevoir une première dose dès le 4/8, la seconde étant administrée avant le 31 août au CEME (Dampremy)

Pour mémoire, fruit d’un partenariat entre la Wallonie et le Sporting de Charleroi, et avec le soutien de la Ville de Charleroi, cette initiative avait été mise en place afin d’encourager la vaccination à Charleroi en proposant un site cher au cœur des Carolos et localisé au cœur du centre-ville. A ce stade, le virus continue de circuler, particulièrement son variant Delta, raison pour laquelle la vaccination reste le premier moyen de lutte contre la propagation et la clé du retour à une vie normale.

Pratiquement :