On vous l'annonçait avec joie: des humoristes allaient se produire devant l'hôtel Charleroi Airport (Van Der Valk) ce vendredi et ce samedi, sur une vraie scène et avec un vrai public.

Les spectateurs, qui auraient préalablement réservé une chambre avec possibilité de repas concocté par le chef de l'hôtel, devaient assister au "Printemps du Rire" dès 19h30 ce vendredi soir depuis leur balcon, en sécurité dans leur bulle/chambre d'hôtel. Et rebelote samedi.

Mais l'événement a été reporté à une date ultérieure. L'hôtel Van Der Valk n'a, à ce stade, pas encore de date annoncée. Les clients qui avaient réservé ont par contre bien entendu eu l'opportunité de reporter leur séjour, nous indique-t-on tout de même.