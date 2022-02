Lorry, 26 ans, a adopté un comportement déplacé envers quatre inspecteurs de la zone de police de Charleroi. Les faits se sont produits lors d'une intervention pour tapage nocturne, rue César de Paepe à Jumet. Le 21 octobre 2020, c'est totalement ivre après avoir descendu une bouteille de Vodka que Lorry a commencé à faire de l'esclandre et a dégradé les communs de l'immeuble de sa compagne.

Nerveux et agressif, le jeune homme a fait face aux policiers peu après 1h du matin. La situation a pris une tournure incontrôlable lorsque les parents de Lorry se sont présentés sur place, pour tenter de raisonner leur gamin. Rien n'y fait et Lorry a dérapé:Lorry porte plusieurs coups de poing et de pied aux policiers qui tentent de le maîtriser. L'un d'entre eux a même été mordu à sang par le jeune homme.Le parquet avait tendu la main à Lorry, en lui proposant d'éviter de comparaître devant la justice via une médiation pénale. Mais le prévenu n'avait plus attesté de son suivi. Une peine de 15 mois de prison, avec un sursis probatoire, était requise. Me Gras, à la défense, avait proposé une suspension probatoire du prononcé à la place.

Ce lundi matin, cette mesure de faveur a été prononcée par le tribunal correctionnel de Charleroi.