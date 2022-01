Le nouveau centre de prise en charge des violences sexuelles va aider non seulement les victimes mais aussi la justice.

En novembre, Charleroi a été la cinquième ville belge à accueillir un CPVS, un centre de prise en charge des violences sexuelles. "Pour les violences intrafamiliales et les violences sexuelles, la création de ce centre va permettre une approche plus globale du phénomène et un meilleur accueil des victimes", se réjouit Vincent Fiasse, procureur du Roi. (...)