Créer à Charleroi un "ministère communal de l’Intérieur", c’est la proposition émise par le bourgmestre Paul Magnette lors du conseil thématique de sécurité qui s’est tenu en présence du chef de corps de la police Laurent Van Doren et du procureur du Roi de Charleroi, Vincent Fiasse. L’organisation de ce conseil spécial avait été demandée par le MR dès la fin 2021. Objectif : confronter les diagnostics et les ressentis dans différents domaines. Les élus qui ont alimenté le débat l’ont fait de manière plus constructive qu’offensive, comme s’en est félicité le bourgmestre.