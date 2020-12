La crise sanitaire touche Charleroi de plein fouet. Tous les services de participation citoyenne unissent leur force pour que les fêtes de fin d’année soient plus lumineuses et plus chaleureuses pour les personnes les plus fragilisées. "Les carolo ont toujours été solidaires face à l’adversité, nous avons des preuves tous les jours. Les dons et actions sont multiples sur le territoire", déclare Julie Patte, échevine de la participation citoyenne.

Trois projets ont été approuvés par le collège communal : dans ce contexte actuel de la crise sanitaire, les citoyens ont plus que jamais besoin de chaleur d’espoir, de gaieté et de féérie dans leur vie quotidienne, surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. Pour toutes les personnes qui désirent décorer leur maison et devanture, la Ville de Charleroi met à disposition des armoires dans cinq parcs répartis dans la Ville. A l’instar des boîtes à livres, chacun peut venir y chercher ou y déposer des décorations de Noel. Ce projet est à destination de tous les Carolos.

De plus, la COVID-19 isole encore plus les personnes précaires, notamment les séniors. Afin d’égayer ces personnes, la Ville de Charleroi permet à chacun de leur écrire un mot, un dessin ou une carte de vœux et de les déposer dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet.

Enfin, si vous disposer d’une boîte à chaussure, de denrées non-périssable ou encore d’un petit présent, etc. Vous pouvez apporter de la joie auprès de personnes dans le besoin. La Ville de Charleroi vous propose donc de déposer votre boîte cadeau dans l’une des maisons communales de la Ville, à la cellule d’intégration par le spot ou au siège du CPAS jusqu’au 17 décembre. Celles-ci seront distribuées au public des services d’intégration par le sport, des éducateurs de rue et de la plateforme alimentaire du CPAS.