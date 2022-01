Trop de produits de bouche et pas assez d’artisanat local au marché de Noël de Charleroi ? C’est le reproche adressé par le conseiller communal PTB Thomas Lemaire à la majorité, et plus précisément à l’échevine en charge du Commerce et des Fêtes Babette Jandrain.

Pour rappel, la ville n’est pas directement à la manœuvre de l’organisation de l’événement, elle en a concédé la gestion à l’ASBL Charleroi Centre-Ville qui désigne un prestataire privé dans le cadre d’un appel d’offres. Le cahier de charges imposé à ce prestataire comprend une série de contraintes en termes d’accueil, d’horaires, d’animations ou encore de mix commercial.

Chaque paramètre est modulable : si l’on veut davantage d’artisans et de produits locaux, il suffit de le prévoir. C’est ce que l’échevine entend demander à l’ASBL Charleroi Centre-Ville car un nouvel appel d’offres doit être lancé, le partenariat actuel est arrivé à terme.

Babette Jandrain évoque une autre piste pour booster la présence de créateurs d’articles d’artisanat dans le non food : c’est encourager le partage de chalets, un peu sur le principe des pop-up stores. Plutôt que de prendre à leur charge l’intégralité des frais de location et de personnel, il s’agit de proposer à des artisans de se grouper et d’organiser une rotation entre eux pour faire vivre leur chalet.

L’expérience a été menée durant ces dernières fêtes, explique l’échevine. Et manifestement, cela a rencontré une attente.

En ces temps instables pour le secteur événementiel, elle se refuse à considérer que la moindre proportion d’artisans non alimentaires représente un échec. Elle y voit plutôt les conséquences de la crise et une certaine frilosité.

Les pop-ups sont appelés à monter en puissance lors des éditions à venir.