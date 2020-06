Le président du CPAS invite les acteurs privés et publics à travailler ensemble.

Resto du cœur, organisations de bienfaisance, groupements citoyens, associations, acteurs privés et publics de l’aide sociale : la violence et la force de la crise du covid-19, avec ses conséquences sur l’économie et le revenu des ménages, a favorisé la multiplication des initiatives solidaires.

Distribution de repas chauds ou froids, distribution de colis de nourriture et de kits d’hygiène : partout à Charleroi, des opérateurs plus ou moins bien organisés ont mobilisé leurs réseaux pour répondre à l’urgence. Tout cela a parfois manqué de coordination, constate le président du CPAS Philippe Van Cauwenberghe. "Au jour le jour, des actions caritatives se sont ajoutées à ce qui existait déjà. On a ainsi assisté à des distributions de repas simultanées parfois à 200 mètres l’une de l’autre, alors que rien n’était prévu le lendemain."