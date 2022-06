Le chef Antoine Château et sa compagne Margaux Balériaux (ex-Catch et actuellement à Sambrinvest) ont repris l'ancienne maison des années 20 qui abritait, à Mont-sur-Marchienne sur l'avenue Paul Pastur. Ils ont reconfiguré les lieux pour ouvrir "Vilain", un restaurant de cuisine française, dès le 1er juillet 2022.

Ils proposeront des plats "vilains" (un paysan libre, par opposition à "serf") : on a pu voir des exemples de tataki de veau aux saveurs asiatiques, Fish&chips à la mayonnaise à l'ail noir, carpaccio de chou rave, pommes de terres vitelottes et chinchard fumé à la crème d'Isigny citronnée, nem de boudin noir, pommes et sauce pimentée, poireaux à la flamme et sauce à la flamande, etc. Mais la carte changera toutes les semaines, au gré des produits de saison et des arrivages. Les produits proviendront d'Europe, à part quelques épices - c'est-à-dire au plus près tout en cherchant la saveur, c'est en tout cas la promesse.

Le chef Antoine, alias "Nounou", est passé par La Rochelle, l'île de Ré, Paris, le Cambodge et Bruxelles avant de s'installer, tout bientôt, aux fourneaux carolos. C'est un projet de longue date du couple, qui veut proposer une ambiance bistro, avec des bons vins, de l'art et des meubles de récupération restaurés avec soin.

"Vilain" sera ouvert les jeudis, vendredis et samedis de 12 à 14h et de 19 à 23h. Une fois par mois, mercredi soir, une "burger night" sera proposée et un dimanche midi un brunch de 11 à 14 heures. Infos et réservations: www.vilainrestaurant.be (Attention: le site web précise que le restaurant, en raison de plusieurs volées de marches et de couloirs étroits, n'est pas adapté aux PMR.)

© Le chou rave - Pryzm/Vilain

© Le fish&chips - Pryzm/Vilain